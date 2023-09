dinsdag 19 september 2023 om 14:31

Wilco Kelderman reed Vuelta uit met gebroken pink: “Wilden hem ook uitspelen als lokaas”

Wilco Kelderman brak bij zijn val in de vierde etappe van de Vuelta a España zijn pink. De Nederlander heeft de Ronde van Spanje, waarin Jumbo-Visma een unieke één-twee-drie behaalde, vervolgens uitgereden met een spalk. Dat bevestigde Merijn Zeeman aan WielerFlits tijdens de huldiging van Sepp Kuss bij de service course van Jumbo-Visma in Den Bosch.

Om het geheugen even op te frissen: in de vierde etappe van de Vuelta a España, een relatief vlakke rit, reden de renners van Andorra la Vella naar Tarragona en boekte Kaden Groves zijn eerste van drie ritzeges. Het leek een geschiedenisloze rit te worden, maar in de finale werd het peloton nog opgeschrikt door een valpartij. Met nog goed vijf kilometer te gaan, dus buiten de veilige zone van de laatste drie kilometer, gingen meerdere renners op hoge snelheid tegen de vlakte. Zo ook Wilco Kelderman.

De schade leek mee te vallen voor de Kelderman: hij reed de rit uit en stapte de dag erna gewoon weer op. Nu blijkt echter dat de 32-jarige weldegelijk een breuk opliep.

Kelderman in de rol van Kuss

Aanvankelijk was het de bedoeling om Kelderman hoog in het klassement te houden, net als Kuss, maar door de val was dat geen optie meer, erkent Zeeman. “We hadden naast Jonas Vingegaard en Primož Roglič ook nog Sepp en Wilco, van wie we wisten dat we hen ook nog als lokaas konden uitspelen… Dan profiteren Jonas en Primož ervan, en maken we het de tegenstand nog moeilijker. Wilco viel helaas weg, maar Sepp niet”, aldus Zeeman onder meer tegen WielerFlits.

De val weerhield Kelderman overigens niet van om zijn werk te doen voor de kopmannen van Jumbo-Visma, die gedrieën op het eindpodium in Madrid stonden. In de voorlaatste, door Wout Poels gewonnen etappe zat Kelderman ook nog mee met de vlucht van de dag. In het eindklassement eindigde hij als 25ste.