Wilco Kelderman na veroveren roze trui: “Zwaarste dag uit mijn leven”

Wilco Kelderman moest bijzonder diep gaan in de koninginnenrit over de Passo dello Stelvio op weg naar het meer van Cancano, maar de Nederlander slaagde er uiteindelijk in om de roze trui te veroveren. “Dit was de zwaarste dag uit mijn leven”, zo vertelde de kersverse leider in het flashinterview.

Team Sunweb maakte ook vandaag weer indruk in de Ronde van Italië. De Duitse formatie wist op de flanken van de Stelvio een hels tempo te ontwikkelen, waardoor rozetruidrager João Almeida al snel moest lossen. Vervolgens reed een oersterke Rohan Dennis naar de kop om het tempo te verhogen in dienst van Tao Geoghegan Hart.

Het grootste slachtoffer was Kelderman, die niet bij machte was om zijn ploeggenoot Jai Hindley, Dennis en Hart te volgen. “Het was echt een superzware dag. Het was een enorm gevecht en de etappe kon niet beter verlopen. Jai wint de rit en ik pak de roze trui. We wisten Almeida al vrij vroeg te lossen op de Stelvio, maar ik bleek niet in staat om het tempo van INEOS Grenadiers te volgen.”

“Ik wist dat het close zou worden”

“Ik was toen op mezelf aangewezen. Ik was meestal op de hoogte van de tijdsverschillen. Ik wist dat het close zou worden, maar ik heb nu de trui. Ik ben erg blij. Het was de zwaarste dag uit mijn leven”, aldus Kelderman. De Nederlander mag zich zeker nog niet rijk rekenen, gezien zijn beperkte voorsprong in het klassement.

Ploeggenoot Hindley volgt na achttien etappes op twaalf seconden, Hart staat op vijftien seconden en ook Pello Bilbao is nog niet uitgeschakeld voor de eindzege. “Ik ben nu vooral blij met vandaag. Het is nu zaak om te herstellen en weer plannen te maken. We zullen wel zien wat er gaat gebeuren.”

In de voetsporen van Contini en Prim

Het is overigens van 1981 geleden dat twee renners van dezelfde ploeg de eerste twee posities in het klassement wisten te bekleden na achttien etappes. Bijna veertig jaar geleden stonden Silvano Contini en Tommy Prim namens Bianchi-Piaggio eerste en tweede in het klassement, maar de Italiaan en Zweed finishten uiteindelijk als tweede en vierde in de stand.