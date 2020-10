Wilco Kelderman: “Met een mooie verrassing kan ik naar het podium rijden” zaterdag 3 oktober 2020 om 10:24

Wilco Kelderman gaat met een goed gevoel vandaag als kopman van start in de Giro d’Italia; zijn laatste ronde bij Sunweb, want volgend jaar koerst hij voor BORA-hansgrohe. Afgelopen maand toonde hij al goede vorm in Tirreno-Adriatico, waar hij naar de vierde plaats reed.

Kelderman voelde zich na de hervatting van het seizoen, in de Ronde van Polen, nog niet super, vertelt hij in een interview met de NOS. “Maar met de laatste hoogtestage heb ik echt een goede opbouw gehad en in de Tirreno voelde ik me tegen het einde van de week echt supergoed. Dat belooft veel goeds richting de Giro. Ik denk dat ik altijd wel redelijk realistisch ben in wat ik kan en wat er mogelijk is. Natuurlijk, met een mooie verrassing zou ik misschien podium kunnen rijden.”

De drie ritten tegen de klok in de Ronde van Italië liggen de Nederlandse kampioen tijdrijden van Emmen (2015) wel. “Maar er zijn ook andere jongens die goede tijdritten hebben; de spoeling voor top vijf heeft meestal ook goede tijdritten. Dus het gaat er echt van afhangen hoe lastig die derde week gaat zijn en wat daar gaat gebeuren. Dat zijn etappes boven de tweehonderd kilometer met vijfduizend hoogtemeters. Dan gaan er ook jongens doorheen zakken, dus dat gaan we zien.”

De Nederlander voelt weinig extra druk nu hij in zijn laatste wedstrijd voor Team Sunweb als kopman is bestempeld. “Ik heb nooit echt megadruk ervaren in deze ploeg. Ik heb nu al redelijk wat grote ronden gereden, ik weet wat ik kan en ik focus gewoon op mezelf. Niet te gestrest of te gefocust naar een plekje in het klassement kijken. Gewoon van dag tot dag op mezelf focussen en dan komt het altijd wel goed en haal ik het beste eruit.”

Sam Oomen

Kelderman wordt bijgestaan door Sam Oomen, die zelf zijn rol in de ploeg als ‘variabel’ omschrijft. “In eerste instantie is de belangrijkste focus om met Wilco een zo goed mogelijk klassement te rijden. Deze Giro is voor hem een heel mooie kans om te laten zien wat hij echt in de benen heeft. We proberen ook Jai Hindley kort te houden. En mijn rol zal dan waarschijnlijk zijn om zo lang mogelijk bij Wilco te blijven. Maar de balans moet na anderhalve week opgemaakt worden.