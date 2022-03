Wilco Kelderman komt top-10 Tirreno-Adriatico binnen: “Goed teken”

Wilco Kelderman heeft zich in de top-10 genesteld van Tirreno-Adriatico. De Nederlandse klimmer van BORA-hansgrohe werd op de bergop aankomst in Bellante achtste, waardoor hij nu tiende is in het klassement. “Dat is een goed teken voor de aankomende bergetappes”, zegt hij na afloop.

“Dit was de eerste lastige etappe in Tirreno-Adriatico en ik denk dat het best goed gegaan is”, gaat Kelderman verder. “We hebben goed samengewerkt en waren altijd van voren op de belangrijke momenten. De finale was heel explosief en we probeerden mee te schuiven met de ontsnappingen, maar op de laatste stroken waren de anderen net iets sterker.”

Kelderman finishte uiteindelijk in een groep op vijf seconden van ritwinnaar en de nieuwe leider Tadej Pogačar. “Uiteindelijk zijn Jai Hindley (tiende, red.) ik in de top-10 geëindigd en was Emanuel Buchmann (23ste, red.) daar niet ver vanaf. Dat is een goed teken voor de aankomende bergetappes”, vindt de Nederlander.

Goede stap

Ploegleider Rolf Aldag was ook erg tevreden met het optreden van de drie klimmers. “Emanuel, Jai en Wilco waren heel actief op de slotklim. Zij probeerden diverse demarrages te volgen, maar we waren niet in staat om weg te blijven. Desondanks hadden we twee renners in de top-10 van de daguitslag. Dat is een goede stap voor ons en ik denk dat we mogen uitkijken naar de volgende ritten”, aldus de Duitser.