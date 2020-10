Wilco Kelderman klimt naar vierde plaats in Giro: “Er was geen controle” maandag 5 oktober 2020 om 18:13

Wilco Kelderman heeft op de derde dag van de Giro d’Italia een slag geslagen in het algemeen klassement. De kopman van Team Sunweb werd op de Etna vierde in de daguitslag en wist zo naar de vierde plaats te klimmen in het klassement. Kelderman is blij dat hij de aanval koos: “Het bleek de juiste beslissing.”

“Ik voelde mij heel goed”, vertelt hij na afloop. “Het weer was ook een beetje raar. Het was eerst heel warm en klam, en op de top van de Etna was het koud en regende het. Dat had wel wat impact op het lichaam.”

Kelderman viel ruim drie kilometer voor de finish aan. “Ik zag dat er niet een ploeg was die de boel kon controleren. Er reden een paar jongens voor ons, dus ik waagde de sprong en wilde kijken wat er ging gebeuren. Juist omdat er geen controle was. Dat bleek een goede beslissing”, blikt hij terug.

Met Geraint Thomas en Simon Yates verloren twee favorieten veel tijd. Toch wil Kelderman niet te vroeg juichen. “Het is nog maar het begin van de Giro. De slotweek is zo lastig dat er nog veel gaat gebeuren”, stelt hij. “Het is jammer voor Thomas dat hij zo hard valt, dat is balen. Ik hoop dat het goed met hem gaat. Er gebeurt altijd wel wat zo vroeg in de Giro, maar er is nog een lange weg te gaan.”