Wilco Kelderman: “Het gaat morgen eigenlijk pas echt beginnen”

Wilco Kelderman deed vandaag uitstekende zaken in de Giro d’Italia. De kopman van Team Sunweb verloor in de individuele tijdrit naar Valdobbiadene weliswaar zestien seconden op rozetruidrager João Almeida, maar pakte wel behoorlijk veel tijd op renners als Vincenzo Nibali, Domenico Pozzovivo en Jakob Fuglsang.

“Ik denk dat ik een goede tijdrit heb gereden”, is dan ook de conclusie van Kelderman. “Ik ben op zich wel tevreden. Het was echt een lastige tijdrit. Het was moeilijk om je ritme goed in te delen met al die steile klimmetjes. Er speelt tijdens een tijdrit zoveel af in je hoofd”, zo reageert hij bij de NOS.

Kelderman wist aan de streep ruim een minuut te pakken op Nibali en Pozzovivo, een geduchte concurrent als Jakob Fuglsang verloor zelfs bijna twee minuten. Alleen die verbazingwekkend sterke Almeida was nog eens zestien seconden sneller na 34 kilometer. “Almeida finisht niet voor niets tweede in de openingstijdrit.”

“Almeida is gewoon een hele goede tijdrijder”, aldus Kelderman. “Het is straf hoe hij nu al twee weken rondfietst, zeker op zo’n jonge leeftijd. De laatste week is echter nog zo lastig. Er zal nog met minuten gegooid worden. Eigenlijk gaat het morgen pas écht beginnen.”