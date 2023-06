Wilco Kelderman gaat met vierde plaats in Zwitserland op zak naar de Tour de France

Wilco Kelderman heeft een uitstekende Ronde van Zwitserland achter de rug. De renner van Jumbo-Visma eindigde op de vierde plaats in het algemeen klassement en is daar na afloop terecht blij mee. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

“Ik kan blij zijn met mijn conditie en mijn optreden in Zwitserland”, reflecteert hij op zijn ploegsite. “Zelfs in deze tijdrit voelde ik me goed. Ik mijn ritme goed bewaren en mijn snelheid houden. Er zijn nog wat verbeterpunten, maar ik begin beter en beter te rijden.”

“Ik heb een goed klassement gereden. Dat was het doel. Elke dag deed ik echt mee en de laatste dagen merkte ik zelfs dat ik sterker werd. Dat betekent dat ik met vertrouwen naar de Tour de France ga.”

Tot slot wil hij nog wat kwijt: “Toch had ik ook gemengde gevoelens de afgelopen dagen. Door alles wat er gebeurd is, ligt je hoofd soms niet bij de koers.”