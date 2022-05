Wilco Kelderman: “Als het zoiets oplevert, dan werk ik graag voor Hindley”

Wilco Kelderman maakte vandaag deel uit van het masterplan van BORA-hansgrohe om het hele peloton al vroeg uit elkaar te rijden, en verrichtte daarbij berenwerk. “Met mijn benen zit het goed. Als ik dan zoiets kan doen voor de jongens, is dat heel mooi”, aldus Kelderman.

Wat was juist het plan van BORA-hansgrohe vandaag? “We wilden het peloton eens helemaal uit elkaar schudden. Al was het voor mij eerst het plan om daarvoor al een keer aan te gaan. Uiteindelijk zijn we beginnen rijden en brak het hele peloton in stukken. We zagen dat een aantal renners in moeilijkheden kwamen en dan heb ik een ronde vol doorgetrokken.”

Kelderman vindt het blijkbaar totaal niet moeilijk om zich op te offeren voor iemand als Jai Hindley. “Als het zoiets oplevert, dan doe ik dat heel graag en geniet ik er even veel van. Uiteindelijk ben ik op dit moment zelf gewoon niet goed genoeg, en dan moet je realistisch zijn. Het is heel mooi dat het zo loopt en dat Jai zo goed is. En we zijn nog niet klaar.”