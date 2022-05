Wilco Kelderman (7e) tankt vertrouwen: “Het gevoel is goed, maar de hoge bergen moeten nog komen”

Wilco Kelderman heeft ook de tweede dag in de Giro d’Italia met verve doorstaan. De Nederlandse kopman van BORA-hansgrohe eindigde gisteren als vijfde in de openingsrit en vandaag in de 9,2 kilometer lange tijdrit finishte hij als zevende (+17 seconden). “Dik tevreden”, zei hij na afloop in het flashinterview bij Eurosport.

Kelderman is met grote vraagtekens aan de Giro begonnen. Twee weken geleden raakte hij betrokken bij de massale val in Luik-Bastenaken-Luik, waardoor zijn voorbereiding op de Giro in soep liep. Ruim een week kon hij niet fietsen, maar na twee dagen Giro lijkt de conditionele impact van de crash beperkt. “De voorbereiding heeft mij niet veel vertrouwen gegeven, in alle opzichte. Door de val heb ik ook niet op de tijdritfiets kunnen trainen.”

Dankzij wederom een top-10-notering in het dagklassement keert het vertrouwen weer wat terug bij de 31-jarige renner. “Tot nu toe gaat het heel goed. Ik ben blij dat ik er nu sta en ook het gevoel is goed, maar de hoge bergen moeten nog komen”, waarschuwt hij. “De Etna is de volgende stap.”