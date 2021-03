Wiggins over zaak-Freeman: “Er zou een ander onderzoek moeten komen”

Bradley Wiggins wil opheldering in de zaak-Richard Freeman. Freeman, de voormalige ploegarts van Team Sky en British Cycling, werd onlangs schuldig bevonden aan het bestellen van doping (testosteron) met het doel om renners te behandelen. “Er is iets anders aan de hand en iemand weet iets”, aldus Wiggins.

De MTSP (Medical Practitioners Tribunal Service) oordeelde dat Freeman in 2011 dertig zakjes Testogel bestelde, “wetende of geloofde dat deze aan een atleet zou worden toegediend om de atletische prestaties te verbeteren. Het motief voor uw actie was om de boel te verdoezelen”, zo concludeerde de rechter afgelopen vrijdag.

Een geschokte Freeman benadrukte nog maar eens geen dopingdokter te zijn en INEOS Grenadiers (eerder Team Sky) kwam na de uitspraak met een statement. “De ploeg gelooft niet dat een van onze renners ooit testosteronpleisters of een ander verboden middel heeft gebruikt. Er is tot nu toe geen bewijs geleverd dat dit ooit is gebeurd.”

Ook Wiggins gaat mee in het verhaal van zijn vroegere werkgever, zo liet hij weten in zijn terugkerende podcast voor Eurosport. “Ik ken niemand met gezond verstand die dat als doping zou gebruiken in die periode, gezien de vele dopingtests in die tijd. Zo werd ikzelf 56 keer getest. Het product kon ook dienen voor een staflid, een vrouwelijke atlete of voor iemand van een andere sport.”

“Er is meer aan de hand”

Ook de ex-renner van Team Sky tast in het duister, maar volgens de Tourwinnaar van 2012 moet alles tot op de bodem worden uitgezocht. “Er is hier iets meer aan de hand en iemand weet ervan. Freeman is nu schuldig bevonden, met de aanvulling dat het ‘misschien’ voor een renner was. Ik weet niet wat er speelt, maar dit moet dringend verder onderzocht worden.”

Freeman, die eerder al schuld bekende aan 18 van de 22 aanklachten, hangt een schorsing van vier jaar boven het hoofd en het verlies van zijn medische licentie. Ook lopen er nog twee aanklachten van het Britse antidopingagentschap UKAD. De hoorzitting gaat vandaag verder.