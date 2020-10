Wielertransfers 2021: Samuele Battistella, Jonathan Milan

Het is 1 augustus geweest en dat betekent dat de transfercarrousel voor komend seizoen op volle toeren draait. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton aangaande verschuivingen voor komend seizoen.

Samuele Battistella

Ruim een jaar geleden was Samuele Battistella een van de hoofdrolspelers in het veelbesproken beloften-WK in Yorkshire. De Italiaan kreeg de wereldtitel toegewezen nadat winnaar Nils Eekhoff werd gediskwalificeerd. Dit seizoen zette hij de stap naar de WorldTour, nadat hij als neoprof een tweejarig contract tekende bij NTT Pro Cycling.

Maar nu de toekomst van die ploeg plots onzeker is, ligt zijn perspectief mogelijk na een seizoen al ergens anders. Volgens de doorgaans goed ingelichte sportjournalist Ciro Scognamiglio is de Italiaan namelijk in gesprek met Astana. Bij de Kazachse ploeg van Alexander Vinokourov zou de 21-jarige renner onder anderen zijn landgenoot Fabio Felline tegenkomen.

Under 23 world champion Samuele Battistella had a contract with @NTTProCycling also for 2021 but main sponsor leaves and his future is likely to change, he's in talks to join for 2021 @AstanaTeam @Gazzetta_it @cycling_podcast

— Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) October 2, 2020