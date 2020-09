Wielertransfers 2021: Pierre-Luc Périchon

Het is 1 augustus geweest en dat betekent dat de transfercarrousel voor komend seizoen op volle toeren draait. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton aangaande verschuivingen voor komend seizoen.

Pierre-Luc Périchon

Pierre-Luc Périchon (33) koerst ook volgend seizoen in de Cofidis-kleuren. De Franse ploeg en de renner, die zondag nog de slotrit van de Tour mee animeerde, zijn namelijk een vernieuwd contract overeengekomen. Het wordt zijn derde jaar bij het team, waar hij de rol van wegkapitein bekleedt. “Ik ben erg blij dat ik de ploeg en mijn teamgenoten van dienst kan blijven. Dit stelt ons in staat om in alle rust verder te bouwen.”

Manager Cédric Vasseur is verheugd dat hij Périchon een jaar langer aan zijn ploeg heeft weten te binden. “Pierre-Luc helpt elk jaar mee het niveau van het team te verhogen. Hij heeft nu een echte missie binnen de ploeg, namelijk zijn kopman Guillaume Martin naar grote hoogten te helpen.”

