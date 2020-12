Wielertransfers 2021: Diego Camargo, Pablo Guerrero, Gage Hecht

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerteams schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Update – Diego Camargo

EF Pro Cycling heeft de komst van Diego Camargo (22) officieel bevestigd. Als neoprof tekende de Colombiaanse klimmer een contract voor twee jaar. “Hij is een van de weinige renners die in hetzelfde jaar de Vuelta Juventud en de Vuelta Colombia wonnen. Dat hij relatief laat is begonnen met wielrennen en zijn bescheiden opstelling zullen in zijn voordeel werken. Mogelijk hebben we hier te maken met een wielerkampioen van het hoogste niveau”, aldus teambaas Vaughters.

Camargo wil bij EF Pro groeien als persoon en als renner, en zijn wielerdromen waarmaken. “Ik ben een veelzijdige renner en kan op elk terrein uit de voeten, maar ik ben vooral een klimmer. In 2021 wil ik mijn steentje bijdragen in de ploeg en 100% geven. Ook wil ik veel ervaring opdoen door me aan te passen aan het koersen en mijn lichaam voor te bereiden om uiteindelijk koersen te winnen.” Bij zijn nieuwe team komt hij onder meer zijn landgenoten Urán en Higuita tegen.

Pablo Guerrero

Pablo Guerrero (28, Burgos-BH) keert het professionele wegwielrennen de rug toe. In 2021 gaat de Spaanse renner zich namelijk volledig toeleggen op het mountainbiken, waar hij ook zijn roots heeft liggen. Bovendien is hij de regerende Spaanse kampioen op de cross-country marathon. In het afgelopen seizoen koerste Guerrero voor Burgos-BH, nadat hij voordien voor Radio Popular Boavista reed. Hij won het bergklassement in de GP Internacional Torres Vedras.

Gage Hecht

Gage Hecht (22) heeft voor dit crossseizoen een verbintenis afgesloten met fietsenfabrikant Trek, waar hij als onafhankelijke Amerikaanse atleet gaat rijden. Hij hoopt vanaf januari in Europa te kunnen koersen, al is dat afhankelijk van de corona-ontwikkelingen. “Ik vlieg niet naar Europa als dat de kans vergroot dat ik of iemand anders het coronavirus krijgt.” Hecht is op dit moment de regerende Amerikaanse kampioen veldrijden.