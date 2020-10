Wielertransfers 2021: Jokin Murguialday

Het is 1 augustus geweest en dat betekent dat de transfercarrousel voor komend seizoen op volle toeren draait. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton aangaande verschuivingen voor komend seizoen.

Jokin Murguialday

Jokin Murguialday (20) koerst komend seizoen voor Caja Rural-Seguros RGA, waar hij als neoprof een contract voor twee jaar tekende. De getalenteerde Spanjaard komt over van het belofteteam. Met een zesde plaats in de Ronde van Bulgarije, zilveren medailles op de tijdrit en in de wegkoers tijdens de Spaanse beloftekampioenschappen en een achtste plek in de Baby Giro reed hij zich in de kijker bij de technische staf.

Murguialday beschouwt zichzelf als een complete wielrenner. “Vooral op de beklimmingen. Ik hou er eveneens van om me voor te bereiden op tijdritten en te strijden voor klassementen. Ik hoop te blijven leren en waarom zou ik me niet laten zien? Ik droom ervan om ooit deel te nemen aan de Ronde van het Baskenland, ik hoop dat die kans zich ooit voordoet. Het is mijn thuiswedstrijd en de koers waar ik al van jongs af aan naar keek.”

Zijn vader Javier was in de jaren tachtig en negentig eveneens wielerprof. Zo won hij in 1992 in Pau een etappe in de Tour de France.