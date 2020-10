Wielertransfers 2021: Gazprom-RusVelo, Francesco Gavazzi, Diego López

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Gazprom-Rusvelo

De Russische wielerformatie Gazprom-RusVelo is druk bezig om de belangrijkste contracten te verlengen. Afgelopen woensdag waren Nikolay Cherkasov (24) en Imerio Cima (22) aan de beurt, nu hebben ook Simone Velasco (24) en Anton Kuzmin (23) voor één jaar bijgetekend.

Velasco wist dit jaar top 10-plaatsen te versieren in de Trofeo Matteotti en de Memorial Marco Pantani, de beste uitslag van neoprof Kuzmin is een 55e plaats in de Trofeo Matteotti. Ook de ervaren Igor Boev koerst nog een jaar langer voor Gazprom-RusVelo.

Francesco Gavazzi

Francesco Gavazzi moet op zijn 36e op zoek naar een nieuwe ploeg. De sterke sprinter moet vertrekken bij Androni Giocattoli-Sidermec, zo laat hij weten via Instagram. Gavazzi kwam dit seizoen maar tot veertien koersdagen. De ervaren renner was in het verleden ook actief voor Lampre, Astana en Southeast.

Gavazzi won in zijn carrière onder meer een etappe in de Vuelta a España, twee ritten in de Ronde van het Baskenland, een etappe in de Tour of Beijing en verder was hij succesvol in de Coppa Agostoni en de Memorial Marco Pantani.

Diego López

Diego López maakt een binnenlandse transfer. De 22-jarige Spanjaard verlaat Euskaltel-Euskadi en tekent een contract bij Kern Pharma. López reed dit jaar onder meer de Volta ao Algarve en Parijs-Tours, maar wist geen noemenswaardige resultaten te behalen in het oranje shirt van Euskaltel-Euskadi.

Zijn nieuwe werkgever Kern Pharma wil volgend jaar een stapje hogerop. De Spaanse continentale formatie heeft bij de UCI een ProTeam-licentie aangevraagd, zo liet Diario de Navarra eind juli nog weten. Managers Manolo Azcona en Juan José Oroz (ex-renner van Euskaltel-Euskadi en Burgos-BH) zijn achter de schermen druk bezig om de ploeg naar een hoger niveau te tillen.