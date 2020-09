Wielertransfers 2021: Nans Peters, Bardiani-CSF-Faizanè, Keegan Swirbull donderdag 24 september 2020 om 11:50

Het is 1 augustus geweest en dat betekent dat de transfercarrousel voor komend seizoen op volle toeren draait. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton aangaande verschuivingen voor komend seizoen.

Update – Nans Peters

AG2R Citroën heeft het contract van Nans Peters opengebroken en verlengd met één seizoen. De 26-jarige Fransman had al een verbintenis tot en met 2022, maar Peters blijft door de contractverlenging tot eind 2023 voor de ambitieuze WorldTour-ploeg rijden. Hij rijdt al sinds 2017 voor AG2R La Mondiale.

De aanvalslustige Peters won de afgelopen Tour de France de Pyreneeënetappe naar Loudenvielle. Vorig jaar wist hij ook al een rit in de Giro d’Italia te winnen.

📝 Prolongation / Contract extension@NansPeters ➡ 2⃣0⃣2⃣3⃣ Déjà engagé jusqu'en 2022, Nans a prolongé son contrat d'une année supplémentaire.@NansPeters was already under contract until 2022. He has extended his contract for an additional year.#allezALM pic.twitter.com/sWaVbV1wNm — AG2RLM Pro Cycling Team (@AG2RLMCyclisme) September 24, 2020

Update – Cofidis

Rubén Fernández rijdt de komende twee seizoenen voor Cofidis. Dat nieuws hing al in de lucht, maar is nu officieel bevestigd door de Franse ploeg. De 29-jarige Spanjaard, in het verleden actief voor Movistar, komt nu nog uit voor het Baskische Fundación Euskadi.

Fernández kreeg bij Euskadi de kans om als kopman te fungeren en wist dit seizoen al meerdere ereplaatsen te verzamelen. De klimmer werd vijfde (wegrit) en zesde (tijdrit) op het Spaanse kampioenschap, zevende in de Trofeo Pollença-Andratx en achtste in de Trofeo Serra de Tramuntana.

Rémy Rochas, nu nog actief voor Nippo-Delko One Provence, is volgens dagblad Le Dauphiné Libéré ook op weg naar de Franse formatie. Met Fernández en Rochas hoopt Cofidis verder te bouwen aan een klimploeg rond kopman Guillaume Martin.

Bardiani-CSF-Faizanè

In navolging van de komst van Kevin Rivera, Tomas Trainini en Samuele Zoccarato, heeft Bardiani-CSF-Faizanè ook de transfer van de Colombiaan Johnatan Cañaveral (23) aangekondigd. Hij komt over van Giotti Victoria, een Roemeense continentale ploeg met een sterke Italiaanse kern.

Cañaveral werd dit najaar onder meer dertiende in de Memorial Marco Pantani en achtste in de Ronde van Roemenië. In die rittenkoers werd hij ook tweede in het bergklassement. Bij het Italiaanse ProTeam tekent de Colombiaan een contract voor twee seizoenen. In 2017 was Cañaveral al eens derde op het beloftenkampioenschap van zijn land.

Voor Cañaveral komt een droom uit, zegt hij. “Dat ik in deze ploeg de kans heb om deel te nemen aan de Giro d’Italia, is al geweldig voor mij. Uiteraard wil ik mijn bijdrage leveren in de wedstrijden, door podiumplaatsen of misschien zelfs zeges te behalen. Ik wil ook de Giotti Victoria-ploeg bedanken, dat ze mij deze maanden in Italië hebben laten groeien”, aldus de aanstaande prof.

Keegan Swirbull

De Amerikaan Keegan Swirbull rijdt deze weken enkele profwedstrijden als stagiair voor Rally Cycling. De 25-jarige coureur komt normaal gesproken uit voor het continentale Ljubljana-Gusto. In de Trofeu Joaquim Agostinho (UCI 2.2) werd Swirbull afgelopen weekend negende in het eindklassement. Komend weekend rijdt hij met Rally, het in het oranje gestoken ProTeam, de negendaagse Volta a Portugal (UCI 2.1).

Of voor Swirbull ook een profcontract is weggelegd voor 2021, is nog niet bekend.