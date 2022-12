Wielertenues 2023: UAE Emirates krijgt nieuwe kledingsponsor, weinig wijzigingen in outfit

UAE Team Emirates reed de afgelopen twee jaar in kleding van het Spaanse merk Gobik, maar vanaf 2023 worden de tenues geleverd door het Italiaanse Pissei. Aan het design verandert evenwel weinig. Tadej Pogacar en co zullen nog steeds in het wit, rood en zwart fietsen.

Naast de kleuren, is ook de compositie van het tenue vrijwel hetzelfde als in 2022. Het shirt is grotendeels wit en de armen zijn zwart. Vorig jaar zat er een beetje rood in het armgedeelte, maar dat is nu weggelaten. Wel is er weer een rode horizontale band op de borst. Wat de broek betreft, zien we dat ook hier het rood is verwijderd. Deze is nu – los van de witte letters – volledig zwart.

Mauro Giannetti, de ploegbaas van UAE Emirates, is in zijn nopjes met de samenwerking. “Moderne wielerkleding ontwikkelt zich steeds verder en wordt steeds beter. Pissei is een innovatief bedrijf dat voorop loopt in deze progressie”, zegt de Zwitser over het Toscaanse bedrijf, dat in 1978 werd opgericht. In 2023 zal het voor het eerst een WorldTour-team sponsoren.