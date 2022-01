Wielertenues 2022: TotalEnergies gaat voor strakker tenue

TotalEnergies zal komend seizoen weer te zien zijn in hun witte kleur, al zijn er toch kleine aanpassingen gebeurd. Het rode aan de schouders valt weg en wit wordt nog meer de overheersende kleur. De ploeg van onder meer Peter Sagan en Niki Terpstra kiest ook voor een blauwe broek.

De rode kleur in het tenue van TotalEnergies valt weg. Het tenue is in het algemeen strakker dan vorig jaar en wit is duidelijk overheersend. Ook de blauwe en groene accenten op de buik zijn in mindere mate aanwezig. Het team stuurde via Twitter enkele oneliners de wereld in. “Zelfde waarde, nieuwe ambities. Laten we er samen voor gaan.”