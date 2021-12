Wielertenues 2022: Bingoal Pauwels Sauces WB behoudt gele kleuren in nieuwe tenue

Bingoal Pauwels Sauces WB heeft het tenue voor 2022 gepresenteerd. Veel verandert er niet aan de shirts: nog steeds kenmerkt het shirt zich door de felle gele kleur.

Het logo van Pauwels Sauzen is op dit tenue echter groter en beter zichtbaar. Net onder de borst staat het logo van het bedrijf dat vorig jaar meer is gaan investeren in het Belgische ProTeam. Ook het embleem van sponsor Color Code is toegevoegd.

Net als vorig jaar heeft Coca-Cola een plekje bemachtigd in de nek van het tenue.

