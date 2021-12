Wielertenues 2022: AG2R Citroën houdt vast aan het tenue van 2021

AG2R Citroën rijdt ook in 2022 in een wit tenue, met bruine en rode tinten. De Franse WorldTour-formatie kiest ervoor om het tricot waarmee het in 2021 koerste, ook volgend jaar te dragen.

Afgelopen seizoen besloot AG2R Citroën het roer om te gooien na de komst van co-sponsor Citroën. Een bruin-wit-lichtblauw tenue werd ingewisseld voor een witte trui met de namen van de sponsoren schuin over de borst en rug gedrukt. De bekende bruine broek, voor veel wielerfans een doorn in het oog, blijft behouden.

In 2022 zullen onder meer Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Bob Jungels te zien zijn in deze kleuren. Ook de nummer vier van de voorbije Tour de France, Ben O’Connor, staat nog onder contract bij AG2R Citroën.

⭐️ Maillot officiel 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ ⭐️

Continuons de rouler autrement 🙌 ⭐️ 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ Official kit ⭐️

Let's keep riding differently 🙌#AG2RCITROËNTEAM #RoulonsAutrement #RideDifferently – © Vincent Curutchet pic.twitter.com/bUK4gOaiLN — AG2R CITROËN TEAM (@AG2RCITROENTEAM) December 6, 2021