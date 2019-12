Wielertenues 2020: Canyon//SRAM kiest opnieuw voor kleurrijk shirt dinsdag 17 december 2019 om 17:30

Vrouwenploeg Canyon//SRAM kiest in 2020 voor een donkerblauw tenue met de nodige kleuren, zo blijkt uit enkele foto’s van renster Tiffany Jane. De Duitse formatie reed dit jaar ook in een kleurrijk shirt, maar nu moeten we de verschillende tinten vooral op de mouwen zoeken.

Het nieuwe shirt is – in vergelijking met dit seizoen – wat minder druk, maar wie goed kijkt ziet enkele goudgele en oranje strepen. De mouwen zijn ook behoorlijk fleurig met oranje en roze componenten. De wielertenues zijn geproduceerd door kledingfabrikant Rapha, dat ook verantwoordelijk is voor de outfits van EF Education First.

Canyon//SRAM boekte afgelopen seizoen zestien UCI-overwinningen, met de zege van Kasia Niewiadoma in de Amstel Gold Race als hoogtepunt. Lisa Klein schreef in die periode ook de Healthy Ageing Tour op haar naam. Later werden er ook ritzeges in de OVO Energy Women’s Tour, de Giro Rosa en de Boels Ladies Tour behaald.

Er zijn verder weinig wijzigingen met het oog op 2020, maar teammanager Ronny Lauke legt de lat wel een stukje hoger. “Het doel is om volgend seizoen meer dan twintig overwinningen te boeken, het liefst meer WorldTour-zeges. Over het algemeen willen we een dominante rol spelen in elke wedstrijd.”

foto: Canyon//SRAM Racing foto: Canyon//SRAM Racing