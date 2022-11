Wielerpensionado Gilbert klopt Matthews en Pogacar in criterium Monaco

Philippe Gilbert nam in oktober al afscheid als profwielrenner, maar dat betekent niet dat de 40-jarige Belg zijn fiets ook letterlijk al aan de haak hing. Afgelopen stond hij namelijk aan de start van het BEKING-criterium in Monaco en schreef hij de tweede editie van deze koers op zijn naam.

Het BEKING-criterium, dat vorig jaar werd gewonnen door de ditmaal afwezige Primoz Roglic, vond plaats op het bekende Formule 1-circuit in Monaco. In totaal moesten veertig rondjes afgewerkt worden. Uiteindelijk wist Gilbert op dit parcours Michael Matthews en Tadej Pogacar – die respectievelijk tweede en derde werden – net voor te blijven. De prijs van de strijdlust ging naar Matej Mohoric.

Eerder op de dag werd in Monaco ook al het Pro-Am event verreden, waarbij gemengde ploegen van profs en amateurs in een tijdrit tegen elkaar streden. Gilbert, die tot een vijftal behoorde met onder anderen Clément Champoussin, won samen met zijn team ook deze wedstrijd. De gelegenheidsformatie met onder meer Mohoric en Robert Stannard werd tweede, de ploeg van Peter Sagan en Matteo Moschetti derde.

Liefdadigheidsevent

“Ik ben eerlijk gezegd heel blij”, zei Gilbert in een persbericht van de organisatie. “Ik heb beide koersen kunnen winnen. ’s Ochtends met slechts één seconde en ’s middags, tijdens de profkoers, was het ook niet eenvoudig met al die sterke renners die woonachtig zijn in Monaco. Het ging hard, maar ik genoot ervan om in het peloton te zitten met deze kampioenen voor een liefdadigheidsevent. Ik woon nu al dertien jaar in Monaco, dus het is mooi om hier af te sluiten.”

Beide wedstrijden, het BEKING-criterium en het Pro-Am event, waren onderdeel van een groter wielerevenement waarmee aandacht voor verkeersveiligheid werd gevraagd. Daarnaast werd er geld opgehaald voor twee liefdadigheidsorganisaties: de Princess Charlene of Monaco Foundation en Fight Aids.