Wielerjournalist André Meganck (72) overleden aan hartstilstand maandag 30 maart 2020 om 12:50

De Belgische wielerjournalist André Meganck is overleden aan een hartstilstand. Jarenlang was de geboren Vlierzelenaar, die tijdens tientallen grote ronden en WK’s werkzaam was, een vaste waarde in de commentaarcabine van Sporza, waar hij verslaggevers souffleerde met informatie. Het nieuws van zijn overlijden werd bevestigd aan onze redactie.

Meganck, op 11 december 72 jaar geworden, omschreef zichzelf als ‘een levend reisbureau’. Hij werd echter gezien als zoveel méér. Naast dat hij zijn collega’s assisteerde bij de verslaggeving en met de techniek, was hij ook onder andere hun chauffeur, haalde hij renners zo snel mogelijk voor de microfoon en kon hij putten uit een groot netwerk aan contacten. ‘De chrono van André’, waarmee in de uitzending tijdsverschillen werden gemeten, groeide uit tot een begrip.

Volgens viervoudig wereldkampioen tijdrijden Fabian Cancellara stond Meganck heel dicht bij de wielrenners. “In zekere zin zou je hem de vader van het peloton kunnen noemen”, zegt de Zwitser in het boek Meesterfixer, dat de wielerjournalist vier jaar geleden zelf uitbracht. “Elke profrenner van enig niveau, niet alleen in België maar in het hele internationale peloton, kende hem. En dat voor iemand die niet eens op tv kwam.”

Meganck werd geboren in het Oost-Vlaamse Vlierzele als jongste van zes kinderen. Zijn ouders waren café-uitbaters. Onder de vleugels van sportjournalist Fred De Bruyne leerde hij vanaf 1975 de kneepjes van het vak, waarna hij ontelbare commentatoren en journalisten bijstond. In zijn hoogtijdagen was hij twee derde van het jaar de deur uit. Zijn laatste wedstrijd was de Ronde van Lombardije in 2015.