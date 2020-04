10 quizvragen over de Scheldeprijs Op woensdag 8 april zou in België de Scheldeprijs verreden worden, maar door de maatregelen van het coronavirus is daar een streep doorheen gegaan. Via deze quiz denken we toch nog aan de semi-klassieker. Wat weet jij van de Scheldeprijs? Test het met deze tien vragen. Succes!

Hoe wordt de Scheldeprijs ook wel genoemd?

Iedereen weet het: Fabio Jakobsen won de laatste twee edities. Uit welk land kwamen in 2018 en 2019 de nummers twee?

Wie werd in 2018 én 2019 derde in de Scheldeprijs?

Wie is met vijf overwinningen de recordhouder in de Scheldeprijs?

Waarom werd in 2018 een groot deel van het peloton gediskwalificeerd?

Wie was voor Fabio Jakobsen de laatste Nederlandse winnaar van de Scheldeprijs?

Jarenlang was de start van de Scheldeprijs in Antwerpen. In 2017 werd die verplaatst, maar naar welke plaats?

In 2020 zou de 108ste editie van de Scheldeprijs verreden worden. Hoe vaak ging een Nederlander met de zege aan de haal?

Hoe vaak heeft Eddy Merckx de Scheldeprijs gewonnen?

Uit welk land kwam de eerste winnaar van de Scheldeprijs?

Niet best! Je bent keihard uit het wiel gereden door de rest…

De goede waaier gemist! Niet slecht, maar de goede waaier heb je wel gemist in deze Scheldeprijs!

Uitstekende score! De handen mogen de hoogte in: met deze score mag je thuiskomen!