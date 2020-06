25 quizvragen over de 75-jarige Eddy Merckx! Het is een feestelijke dag: Eddy Merckx viert op 17 juni zijn 75ste verjaardag. Merckx wordt door velen nog altijd gezien als de beste wielrenner die ooit rondgereden heeft. Om de verjaardag van ‘De Kannibaal’ te vieren heeft WielerFlits een speciale quiz over hem samengesteld. Wat weet jij over Merckx? Test het in de WielerFlits Quiz! Succes!

We gaan terug naar de begindagen van Merckx’s carrière. In 1964 kroonde de Belg zich in het Franse Sallanches tot wereldkampioen bij de liefhebbers, niet veel later tekent Merckx zijn eerste profcontract. Bij welke ploeg beleeft hij zijn vuurdoop als profwielrenner?

Merckx timmert snel aan de weg als renner van Solo-Superia en Peugeot. Zo wint hij in 1966 op slechts 20-jarige leeftijd zijn eerste Milaan-San Remo, een jaar kroont hij zich tot wereldkampioen. Maar waar verovert hij precies zijn eerste regenboogtrui?

Ruim een half jaar na zijn triomf in Heerlen staat Merckx als wereldkampioen aan de start van de Ronde van Italië. De inmiddels voor Faema uitkomende Merckx slaagt er drie weken later in om zijn eerste grote te winnen. Op welke bergtop boekte hij een van zijn meest indrukwekkende ritzeges uit zijn carrière?

Een jaar na zijn Giro-triomf staat Merckx in 1969 voor het eerst aan de start van de Tour de France. Het wordt een grote triomftocht voor de kopman van Faema, die met een straatlengte voorsprong de Ronde op zijn naam schrijft. In de 17e etappe door de Pyreneeën besluit hij al bijzonder vroeg om in de aanval te trekken. Er ontstaat vervolgens een hevige discussie met zijn vermaarde Faema-ploegleider. Wat is de naam van die ploegleider?

Een maand voor de Tour van 1969 staat Merckx aan de start van de Giro, in de hoop zijn titel te verdedigen. De topfavoriet lijkt ook op weg naar een tweede opeenvolgende eindzege, maar vertrekt uiteindelijk met de nodige bombarie vroegtijdig uit Italië. Waarom haalt Merckx de finish van die Giro niet?

Merckx was in 1969 niet alleen succesvol in het rondewerk. Zo won hij met Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik maar liefst drie monumentale klassiekers. Het is dan ook geen verrassing dat hij aan het einde van dat jaar het belangrijkste regelmatigheidsklassement won. Hoe heet dit klassement?

Merckx zwaaide jarenlang de scepter in het profpeloton. Ook in 1970 was hij weer uitermate succesvol met eindzeges in de Giro d’Italia en Tour de France. Wie moesten er in Italië en Frankrijk genoegen nemen met de tweede plaats?

Merckx was met afstand de beste renner van zijn generatie en won ontelbaar veel wielerwedstrijden, maar liep ook weleens tegen een gevoelige nederlaag aan. Zo ook in de Tour van 1971, toen hij bergop niet in staat bleek om Luis Ocaña te volgen. Toch won Merckx dat jaar zijn derde Tour. Wat gebeurde er met zijn grote rivaal Ocaña?

Eddy Merckx won heel veel wielerwedstrijden, maar wist niet overal te zegevieren. Generatiegenoot Noël Vantyghem (1947-1994) kwam dan ook tot de gevleugelde uitspraak: “Samen met Eddy Merckx won ik alle klassiekers die er te winnen waren. Ik … en hij al de rest”. Over welke koers hebben we het?

Merckx rijgt de successen aaneen als renner van Faema, maar komt in 1969 goed weg als hij zwaar ten val komt tijdens een dernycriterium in Frankrijk. Zijn gangmaker op de derny komt daarbij om het leven. In Rik Vanwalleghems boek Eddy Merckx spreekt de Belg zelf over een van de zwartste bladzijden uit zijn wielergeschiedenis. Waar sloeg het noodlot toe?

In 1970 gebeurt er iets bijzonders op de flanken van de Mont Ventoux. Merckx heeft zijn rivalen nog maar eens uit de wielen gereden en is op weg naar een prestigieuze overwinning, als hij het monument ter nagedachtenis aan de drie jaar eerder overleden Tom Simpson passeert. Wat doet Merckx op dat moment?

Een andere bekende uitspraak over Merckx is op het conto van Frans Verbeeck te schrijven. De ex-winnaar van de Amstel Gold Race blijft ontredderd achter na zijn tweede plek in een Ronde van Vlaanderen, gezien het grote verschil aan de streep met winnaar Merckx. Wat zegt Verbeeck na afloop aan de Vlaamse pers?

Eddy Merckx is ook enige tijd houder geweest van het werelduurrecord. In Mexico, op 2.400 meter hoogte, deed hij in 1972 een succesvolle aanval op het record van de Deen Ole Ritter. Hoe ver reed Merckx in een uur?

We blijven nog even bij Merckx’ werelduurrecord, want de fiets waarmee hij het record verbeterde werd nadien in Brussel uitgestald voor publiek. Waar is de fiets te bewonderen?

Eddy Merckx won in 1973 zijn enige Vuelta a España. Wie bleef hij voor in het eindklassement?

Bij zijn vijfde Tourzege, in 1974, staat Eddy Merckx in de boeken als winnaar van de slotrit naar Parijs. Toch was de Belg niet als eerste over de aankomst gekomen in de eindsprint. Wie wel?

Met 34 etappezeges is Eddy Merckx recordhouder in de Tour de France. In 1969 behaalde hij op Ballon d’Alsace zijn eerste dagsucces en in 1975 zijn laatste, maar in welke plaats deed hij dat in 1975?

Eddy Merckx verloor de Tour de France van 1975 nadat hij in een klim een vuistslag van een toeschouwer incasseerde. Op welke klim kreeg hij deze klap?

Eddy Merckx reed op 20 maart 1978 in Kemzeke zijn laatste officiële profwedstrijd. Wie kwam tijdens die wedstrijd als eerste over de finish?

Wie Eddy Merckx opzoekt op Google, ziet dat voor zijn naam de adellijke titel ‘baron’ staat. In welk jaar werd ‘baron’ Merckx in de adelstand verheven?

Eddy Merckx was tussen 1986 en 1997 bondscoach van de België. Hoe vaak werd hij in die periode wereldkampioen met één van zijn renners?

Jarenlang was de Grote Prijs Eddy Merckx een vaste waarde op de internationale wielerkalender. Oorspronkelijk was de koers een individuele tijdrit, maar vanaf 1998 werd er in tweetallen gereden en veranderde de wedstrijd in een koppeltijdrit. Wie waren in 2004 de laatste winnaars?

Eddy Merckx heeft een naamgenoot die op hoog niveau in de biljartsport actief is. Hoe vaak werd die Eddy Merckx wereldkampioen driebanden?

Eddy Merckx’ kleinzoon Luca Masso belandde ook in de topsport en schopte het in 2016 tot de Olympische Spelen. Maar in welke sport?

Eddy Merckx verjaart op dezelfde dag als enkele wereldkampioenen veldrijden. Wie vieren op dezelfde dag als Merckx hun verjaardag?

Dat ging moeizaam… Eddy Merckx is niet onder de indruk van deze score!

Niet slecht! Geen slechte score hoor: met deze uitslag kan je wel bij Eddy Merckx aankomen!

Er mag gelachen worden! Je hebt de WielerFlits Quiz over Eddy Merckx meer dan uitstekend gespeeld. Gefeliciteerd met deze score!