Wiebes zegeviert in slotrit Women’s Tour, Longo Borghini kaapt eindzege weg bij Brown

De slotrit in de Women’s Tour is gewonnen door Lorena Wiebes. De renster van DSM bleek in Oxford weer de rapste van het stel te zijn. Grace Brown leek zaterdag haar eindzege over de streep te trekken, tot concurrente Elisa Longo Borghini in extremis nog enkele broodnodige bonificatieseconden sprokkelde. Daarmee kroonde de Italiaanse zich tot eindwinnares.



Met Brown in de leiderstrui naderde de Women’s Tour zaterdag een climax. Een vlakke etappe tussen Chipping Norton en Oxford mocht de Australische niet meer in de problemen brengen. Alleen in de eindsprint moest Brown nog even opletten voor Longo Borghini, die in dezelfde tijd aan de slotrit begon.

Een grote vlucht met onder meer Ellen van Dijk, Georgi Pfeiffer, Marit Raaijmakers, Maaike Boogaard, Georgia Williams, Elena Cecchini, Audrey Cordon-Ragot en Romy Kasper reed tijdens de etappe nog even weg, maar zij vormden geen echt gevaar meer voor de Australische renster.

Ane Iversen, Alessia Patuelli, en Mieke Kroger hielden het langer vol. Met nog twintig kilometer te gaan koesterden zij een voorsprong van om en nabij de veertig seconden. DSM jaagde in het peloton echter op de vluchters voor Lorena Wiebes, die opnieuw de rit moest gaan winnen. De vlucht werd teruggepakt, waarna Wiebes inderdaad won.

Longo Borghini in extremis nog eindwinnares

Spannender echter was de strijd om de eindzege. Terwijl er geen vuiltje aan de lucht leek voor Brown, gooide Longo Borghini in de laatste meters van de etappe toch haar fiets als derde over de finish, waardoor ze dankzij de bonificatieseconden de Women’s Tour achter haar naam zette.