Wereldkampioene Van Vleuten over voorjaar: “Allemaal koersen die mij liggen” donderdag 13 februari 2020 om 11:23

Annemiek van Vleuten laat dit voorjaar haar regenboogtrui regelmatig zien. Veel wedstrijden rijdt ze niet, maar waar ze start, wil ze scoren. De wereldkampioene debuteert in de Omloop Het Nieuwsblad in haar nieuwe tricot en trekt het voorjaar door tot en met Luik-Bastenaken-Luik. Ook in de Amstel Gold Race staat ze aan de start.

Vorig jaar koos Van Vleuten voor exact hetzelfde programma. Toen wist ze in elke wedstrijd in de top-7 te eindigen, met overwinningen in Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik als uitschieters. In de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl is Van Vleuten uit op revanche; vorig jaar werd ze in die koersen tweede.

‘Vorig jaar was ik een paar keer zo dichtbij’

“Normaal kom ik langzaam op gang in het voorjaar, maar dit jaar verwacht ik klaar te zijn voor Het Nieuwsblad zodat ik dat mee kan nemen. Dat vind ik heel spannend”, zegt ze. “Het zijn allemaal wedstrijden die mij liggen. Van het weer houd ik niet zo, maar daar kan ik wel mee omgaan.”

“Heel veel wedstrijden rij ik niet, maar de koersen die ik rij, daar richt ik mij wel echt op. Vorig jaar was ik een paar keer zo dichtbij, dus ik wil graag weer daar rijden. Als je ergens tweede kan worden, dan kan je ook winnen”, aldus Van Vleuten. “Ik ben trots dat ik de regenboogtrui kan dragen, en als ik kan winnen in deze trui dan zou dat heel speciaal zijn.”

‘Mijn beste voorbereiding in jaren’

In voorbereiding op het seizoen ging de kopvrouw van Mitchelton-Scott opnieuw mee met de mannenploeg. “Deze winter was de beste voorbereiding tot nu toe, van de laatste vijf of zes jaar. Ik heb geen tegenslagen gehad”, stelt Van Vleuten vast. Vorig jaar begon ze met twijfels, nadat ze op het WK in 2018 haar knie had gebroken. “Dat ik toen zo’n goede klassiekercampagne reed, geeft mij nu de motivatie en het geloof dat ik in elke wedstrijd mee kan doen dit voorjaar.”

Programma Annemiek van Vleuten – Voorjaar 2020

Omloop Het Nieuwsblad (29 februari)

Strade Bianche (7 maart)

Dwars door Vlaanderen (1 april)

Ronde van Vlaanderen (5 april)

Amstel Gold Race (19 april)

Waalse Pijl (22 april)

Luik-Bastenaken-Luik (26 april)