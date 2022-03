Wereldkampioene Elisa Balsamo wint Trofeo Alfredo Binda

De Trofeo Alfredo Binda is zondag gewonnen door Elisa Balsamo. De wereldkampioene van Trek-Segafredo was na bijna 142 kilometer de beste in de Italiaanse Women’s World Tour-koers met finish in Cittiglio. De Italiaanse won de sprint van een compact peloton, voor landgenotes Sofia Bertizzolo en Soraya Paladin.

Een vluchtpoging Gulnaz Khatuntseva (Roland Cogeas Edelweiss), Michaela Drummond (Bepink) en Giorgia Vettorello (Top Girls Fassa Bartolo) werd ruw onderbroken door een neutralisatie. Twee auto’s die niet bij de koers hoorden waren, op het parcours, op elkaar gebotst. De organisatie neutraliseerde de koers en vond een korte omleiding, waarna de wedstrijd hervat kon worden.

Khatuntseva, Drummond en Vettorello kregen opnieuw hun voorsprong van 30 seconden terug bij het begin van de vier lokale rondes in Cittiglo. Daar werd het drietal echter vroeg weer gegrepen. Het plaatselijke parcours van 17 kilometer kende met de Casale (0,8 km aan 7%) en Orino (3,6 km aan 4%) de nodige hoogtemeters.

Uttrup Ludwig opent de finale

In de voorlaatste ronde probeerde Erica Magnaldi (UAE Team ADQ) het solo, maar haar poging werd overvleugeld door Cecilie Uttrup Ludwig. De Deense klimster van FDJ ging ruim 25 kilometer voor de finish in de aanval, maar hield eveneens geen stand. SD Worx-renster Marlen Reusser was de volgende die wegreed.

Bij het ingaan van de laatste ronde kwamen Ludwig, Elise Chabbey en Elisa Longo Borghini bij Reusser aansluiten, maar het ontbrak aan samenwerking en dus kwam alles weer bij elkaar. Een compact peloton begon zo aan de laatste keer Orino. Marta Cavalli plaatste meerdere aanvallen en trok het peloton daardoor op een lint, waarna ook Liane Lippert zich liet zien.

Sprint met compact peloton

Cavalli en Lippert waren daarmee de aanstichters van een kopgroep van zes, met daarbij ook Chantal van den Broek-Blaak, die de afdaling richting Cittiglio wegreed. Maar ook deze groep wist niet vooruit te blijven. Trek-Segafredo besloot daarop het tempo te onderhouden in de favorietengroep, in dienst van wereldkampioene Elisa Balsamo.

In de laatste rechte lijn was het Van den Broek-Blaak die het op de verrassing speelde. De Nederlandse van SD Worx ging de sprint vroeg aan. Dat bleek te vroeg, want ze werd in de licht oplopende aankomst nog gepasseerd door Balsamo, Sofia Bertizzolo en Soraya Paladin. We kregen daardoor een compleet Italiaans podium in de Trofeo Binda.