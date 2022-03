Trofeo Alfredo Binda weer onderweg na neutralisatie vanwege auto-ongeluk

De rensters in de Trofeo Alfredo Binda moesten vanmiddag na een dik uur koers halt houden. Twee auto’s die niet bij de wedstrijd hoorden, waren op elkaar gebotst en versperden zo de weg. Inmiddels is de route weer vrij en heeft het peloton haar weg over een lichtjes aangepaste route vervolgt.

Op het moment dat de wedstrijd geneutraliseerd werd – met nog zo’n 89 kilometer te gaan -, reden er drie rensters voorop: Gulnaz Khatuntseva, Michaela Drummond en Giorgia Vettorello. Het trio had zo’n dertig seconden voorsprong. Om de weg van het ongeluk te omzeilen, werd via een alternatieve route naar Cittiglio gereden. Vanaf daar is de wedstrijd weer opgepikt en rijden de rensters de vier geplande finalerondes. De koplopers mochten met hun aanvankelijke voorsprong vertrekken.

The race has been neutralized. An accident between two cars in front of the race has occurred. There is no way to pass through at the moment. #TrBinda #UCIWWT

— Trofeo Binda (@TrofeoBinda) March 20, 2022