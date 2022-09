Wereldkampioen Wærenskjold kreeg tip van Foss: “Gespaard voor de laatste ronde”

Søren Wærenskjold kroonde zich maandagochtend tot wereldkampioen tijdrijden bij de beloften mannen. Dat was een grote opluchting, vertelde de Noor in het flashinterview na afloop. “Om eerlijk te zijn, sta ik een beetje te trillen.”

De 22-jarige Wærenskjold kreeg vandaag zijn laatste kans op goud bij het WK tijdrijden voor beloften. “Het is mijn laatste jaar als belofte en ik wist dat ik het beste van mezelf moest laten zien. Ik voel me een beetje leeg, het is een grote opluchting. Ik ben heel blij om te winnen”, zei de renner van Uno-X.

PlayStation

Wærenskjold reed zijn tijdrit op het scherpst van de snede: hij ging de bochten vol overtuiging in. “Ik speelde veel Formule 1 op de PlayStation, daar heb ik veel bochten gemaakt”, lachte de kersverse wereldkampioen. “Ik wist dat je snel in de bochten moest zijn. Ook kreeg ik een tip van Tobias (Foss, red.). Hij zei dat je een beetje moest sparen voor de beklimmingen en de afdalingen moest gebruiken om wat rustiger te gaan. Ook om wat energie te sparen voor de laatste ronde.

Noors succes

De genoemde Tobias Foss – landgenoot van Wærenskjold – veroverde gisteren de wereldtitel bij de elite. Hoe kan het dat de Noren zo goed presteren? “Ik had niet verwacht dat Tobias gisteren zou winnen, maar we hebben ons goed voorbereid. En we zijn goed gecoacht. Het pakte goed uit.”

Nadat Wærenskjold de beste tijd noteerde, moest hij in de hot seat nog lange tijd wachten tot iedereen binnen was. Alec Segaert leek lange tijd een bedreiging te vormen. “Ik maakte me zorgen, want hij had een goede start. Maar ik wist dat ik een goede laatste ronde had. Er gingen veel emoties door me heen. Je denkt dat je tweede wordt, dat je verliest, en dan denk je toch weer: misschien ga ik winnen. Het gaat op en neer. Maar toen ik de rode nummers zag, was ik heel opgelucht.”