Wereldkampioen Van Vleuten over besluit om te stoppen: “Soms begin ik wel te twijfelen”

Annemiek van Vleuten werd zaterdag wereldkampioen op de weg bij de elite vrouwen. Zorgt dit nieuwe succes er niet voor dat ze haar eerdere besluit om na 2023 de fiets aan te haak te hangen zal herzien? “Soms begin ik wel te twijfelen, ja”, zei de Nederlandse aan tafel bij de talkshow Jinek.

“Het liefst zou ik stoppen als ik denk: ik begin nu wel minder te worden. Maar dit is echt mijn beste jaar ooit”, vervolgt Van Vleuten, die eerder dit seizoen al de Giro, Tour én Vuelta won. Ook was de 39-jarige renster van Movistar onder andere de beste in de Omloop Het Nieuwsblad en Luik-Bastenaken-Luik. “Ik word volgende week veertig, dat is echt ongelofelijk eigenlijk. Maar het is wel mijn drijvende kracht om beter te worden.”

“Winnen is niet mijn drijvende kracht”, reageerde Van Vleuten, toen haar tafelgenoot Marijn de Vries stelde dat ze alles al had gewonnen wat er te winnen is. “Dat is wel fijn. Er is nog wel echt die drang om mezelf te verbeteren.” Dat neemt echter niet weg dat Van Vleuten vooralsnog uitsluitend bezig is met 2023. “Voor dit ene jaar zijn er toch nog wel wat details waar ik wat aan wil werken, zodat ik volgend jaar nog zeker dit niveau kan halen.”

Nieuwe uitdagingen

Volgens Van Vleuten wordt het wel een uitdaging om na haar wielercarrière, als ze begint aan een andere loopbaan, nog dezelfde piekervaringen op te doen als tegenwoordig. “Dat is wel mijn angst wat betreft stoppen. Maar het is ook de reden dat ik wel vrede mee heb om te stoppen, omdat ik denk dat er wel meer mooie uitdagingen op me te wachten liggen vanwege de kennis en ervaring die ik heb opgedaan.”

“Het lijkt me heel leuk om met jonge atleten iets te doen, in de begeleiding. Of met jonge professionals in het bedrijfsleven, daar zit ook veel overeenkomsten in. Ik denk dat het me wel gaat lukken om de uitdaging aan te gaan zonder fiets.”