Wereldkampioen Tobias Foss: “Wil regenboogtrui zo goed mogelijk eren”

Het ongeloof overheerst bij de kersverse wereldkampioen Tobias Foss. Een uitgebreide voorbereiding in combinatie met een goede vorm hielpen de Noor aan de overwinning. “Het had niet beter kunnen gaan.”

“Het voelt als een droom’, zegt Foss in een eerste reactie tegen Eurosport. “Ik geloof het nog niet. De benen waren goed. Ik wist wel dat ik in goede vorm hierheen kwam uit Canada, maar dit had ik niet verwacht.”

Het bleef spannend tot het einde tijdens de tijdrit. Lang bleef onduidelijk wie er met de overwinning aan de haal zou gaan. “Ik ben niet degene met het meeste zelfvertrouwen. Dus ik geloofde het pas toen het voorbij was. Ik heb alles eruit gehaald wat erin zat vandaag. Het had niet beter kunnen gaan. Ik ben heel tevreden, het is ongelooflijk.”

De tijdrijders kregen een lastig parcours voor de wielen, met weinig echt vlakke kilometers. “Er was nauwelijks tijd om tot rust te komen of gas terug te nemen. Het gaat op en neer. Het was is heel technisch, ik moest aanzetten in de bochten en op de steilere stukken. Op de stukken naar beneden kon ik even ademhalen’, aldus Foss. ‘We hebben het goed voorbereid en perfect uitgevoerd.”

Aan een gouden plak durfde Foss voor aanvang niet eens te dromen. ‘Van tevoren dacht ik aan de top tien of top vijf. Het zal heel bijzonder zijn om de regenboogtrui te dragen. Ik ga hem zo goed mogelijk eren.”