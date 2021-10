Wereldkampioen Julian Alaphilippe brengt boek uit

In november verschijnt een boek van wereldkampioen Julian Alaphilippe op de markt. Het boek over de 29-jarige Fransman, die eind vorige maand zijn tweede wereldtitel op rij veroverde, heeft de naam ‘Julian, Regenboog’ meegekregen.

Deceuninck-Quick-Step-kopman Alaphilippe gaat in het boek onder meer in op zijn carrière. “Hij blikt terug op zijn eerste jaar in de regenboogtrui. Maar hij vertelt, met open vizier, nog veel meer: over zijn wielersuccessen en zijn tegenslagen, over zijn jeugd en zijn familie, over zijn vrouw (oud-wielrenster Marion Rousse, red.) en kind, over zijn ploegmaats en zijn ploeg, over zijn passie voor mooie wagens en uitzonderlijke uurwerken”, aldus de uitgeverij.

Het 192 pagina’s tellende ‘Regenboog’ zal worden uitgebracht in liefst vier talen. Naast het Frans is het boek vanaf volgende maand ook in het Nederlands, Italiaans en Spaans beschikbaar. Om de lancering van zijn boek te vieren, heeft Alaphilippe op vrijdag 29 oktober een signeersessie gepland in Kluisbergen-Ronse. Hij zet dan handtekeningen in het Hotond Café. Daarvoor is wel registratie verplicht bij uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts.