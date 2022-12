Wereldkampioen Harrie Lavreysen doet mee aan NK Sprint en Keirin

Harrie Lavreysen doet eind december een gooi naar de Nederlandse titel Sprint en Keirin. De Brabander is de regerend wereldkampioen en olympisch kampioen op de sprint en wereldkampioen op de keirin, en gaat nu ook op het NK voor goud op deze sprintnummers.

Het blijft voor Lavreysen bij twee onderdelen. “Ik heb me ingeschreven voor de Sprint en de Keirin, dat zijn mijn onderdelen. Aan de kilometer begin ik vooralsnog niet”, vertelt hij aan de organisatie, die in handen is van Libéma Profcycling. “Ik vind het NK vooral leuk omdat er ook jeugd mee doet. Ik ben overal in het buitenland tegen de besten van de wereld aan het fietsen, maar ik wil ook in Nederland laten zien wat ik kan en jeugd inspireren. Dat vind ik mooi en daar is het NK heel belangrijk voor. Ik ga ook feest vieren met de kerstdagen, maar wil ook voor de winst gaan.”

De 25-jarige Lavreysen werd in zijn carrière al zes keer Nederlands kampioen op de baan. Dat deed hij op het onderdeel Teamsprint (2015), 1 kilometer tijdrit (2017), Keirin (2018, 2019 en 2021) en Sprint (2021).

Het NK baanwielrennen 2022 wordt van 27-29 december verreden in Omnisport Apeldoorn.