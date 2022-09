Wereldkampioen Evenepoel wordt op 2 oktober gehuldigd in Brussel

Remco Evenepoel zal over een week in het zonnetje worden gezet voor zijn prestaties in 2022. De kersverse wereldkampioen wordt op zondag 2 oktober namelijk gehuldigd op de Grote Markt van Brussel. Dat maakte burgemeester Philippe Close bekend via social media.

Op zondag 2 oktober zal Evenepoel in de voetsporen treden van de Rode Duivels (het Belgische voetbalteam) en de Olympische medaillewinnaars, die in het verleden ook al werden gehuldigd op de Grote Markt van Brussel.

En daar blijft het niet bij voor de 22-jarige renner. Zo maakte de gemeente Dilbeek bijvoorbeeld al bekend dat Evenepoel ereburger wordt. De wereldkampioen van Wollongong is afkomstig uit Schepdaal, een deelgemeente van Dilbeek.

Mais où s’arrêtera @EvenepoelRemco !! Personne ne le sait mais en tout cas dimanche 2 octobre, après être passé par Schepdaal, il viendra saluer les belges sur la grand place de Bruxelles [email protected] @Willy_Segers 🚴‍♂️ — Philippe Close (@PhilippeClose) September 25, 2022