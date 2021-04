Wereldbekermanche MTB in Fort-William afgelast

Vanwege de coronapandemie gaat de Wereldbeker mountainbike in het Britse Fort-William niet door. Dat maakte de UCI vandaag bekend. Het evenement zou worden gehouden op 22 en 23 mei. De betrokken partijen kijken wel naar alternatieven.

In Fort-William stonden alleen downhill-wedstrijden op het programma. De organisatoren waren echter genoodzaakt om de handdoek te gooien. Het is volgens de organisatie onmogelijk om in mei het evenement op een veilige manier te organiseren.

De UCI is nog wel met de organisatie in gesprek om te kijken of er nog alternatieven zijn. Eind januari ging er ook al een streep door de wereldbekermanche in Vallnord (14-15 augustus), normaal gesproken de laatste test voor de wereldkampioenschappen mountainbiken.

De Wereldbeker mountainbiken zou dit jaar aftrappen in het Sloveense Maribor, maar de UCI liet eerder al weten dat de manche vanwege de coronapandemie is verplaatst van april naar augustus. Dit op verzoek van de Sloveense gezondheidsautoriteiten.