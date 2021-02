Wellens na eindzege Ster van Bessèges: “Hopelijk kunnen we dit doortrekken”

Tim Wellens trok zondag de eindzege in de Ster van Bessèges naar zich toe. De Belgische kopman van Lotto Soudal werd knap vierde in de daguitslag van de tijdrit, en dat was voor hem zelf ook een verrassing. “Ik had vandaag heel goede benen. Ik voelde wat druk, maar ik trapte wel meer vermogen dan verwacht”, zegt Wellens na afloop.

“Het was fijn om aan deze tijdrit te kunnen beginnen met een voorsprong van meer dan veertig seconden, want je weet nooit wat er gebeurt”, geeft hij aan. “Maar onderweg had ik een goed gevoel en daardoor heb ik het eindklassement kunnen winnen. Vanmorgen had ik al een voorgevoel dat het goed zou gaan. Ik had mij dan ook goed voorbereid.”

Wellens had een eindzege in Bessèges al in zijn achterhoofd. “Voor de wedstrijd had ik de ploeg verteld dat de tijdrit heel belangrijk ging zijn. Daarom deed iedereen zijn best om mij zo goed mogelijk te helpen de laatste dagen. In de derde etappe waren we de enige ploeg met drie renners in de aanval. Dat was al een goed teken”, zegt Wellens. “Het is geweldig om al zo vroeg in het seizoen te winnen. Hopelijk kunnen we dit doortrekken.”

Uiteindelijk won Wellens het eindklassement met 53 seconden voorsprong op Michal Kwiatkowski. Nils Politt verzekerde zich op de slotdag van de derde plek, op 59 seconden van Wellens.