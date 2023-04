Weer pech voor Ben Turner: Brit opnieuw in de lappenmand na val in de Ronde

Het zit Ben Turner niet mee dit voorjaar. De Brit van INEOS Grenadiers, die net hersteld was van een elleboogbreuk die hij opliep in de Omloop Het Nieuwsblad, brak zondag zijn spaakbeen tijdens de Ronde van Vlaanderen. Dat meldt zijn ploeg op sociale media.

Turner lag bij de val die veroorzaakt werd door Filip Maciejuk, op zo’n 140 kilometer van het einde. De Pool van Bahrain Victorious probeerde in aanloop naar de eerste keer Oude Kwaremont op te schuiven, belandde echter in het gras en schoot weer terug het peloton in. Een massale valpartij was het gevolg. Naast Turner, lagen onder meer Wout van Aert, Mads Pedersen en Tim Wellens erbij. Laatstgenoemde liep een sleutelbeenbreuk op.

In februari won Turner de Vuelta Ciclista a la Región de Murcia, maar twee weken later kwam hij dus ten val in de Omloop. De Ronde van Vlaanderen was pas zijn vierde wedstrijd sinds zijn rentree. Het 23-jarige klassiekertalent reed na zijn elleboogbreuk en voorafgaande aan Vlaanderens Mooiste enkel nog de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. Het is nog niet bekend hoelang hij nu uit de roulatie zal zijn.

