Wat is de relatie tussen intensieve duursport een hart-en vaatziekten?

Ride

Is er een ‘relatie’ tussen intensieve duursport en hartfalen? Dat onderzoekt de vakgroep Inspanningsfysiologie van de RadboutUMC/MaastrichtUMC. De vakgroep is met name benieuwd in hoeverre de aanwezigheid in het bloed van de signaalstof troponine (na afloop van intensieve duurinspanning) een indicator is voor onderliggend hartfalen, met name aderverkalking (artherosclerose).

Afgelopen weekend werd bij een groep fietsers zowel voor als na afloop van ‘de Ronde van Nijmegen’ bloed afgenomen om Troponine-waardes te kunnen vergelijken. Een van hen is Jens Olde Kalter. Behalve fanatiek fietser is de misdaadjournalist formeel ook hartpatiënt. Hoewel zijn hart het prima doet, laat hij anderhalf jaar terug op basis van hartproblemen in de familie een CT-scan maken.

De uitslag was even slikken; een verkalking van de Linker Kransslagader van minstens 50 procent. Hij weet dat er legio andere sporters met een nogal ‘sub-optimaal vaatstel’ zijn, maar daar doorgaans geen flauw benul van hebben. Momenteel schrijft hij voor het najaarsnummer van RIDE Magazine (dat in september verschijnt) een reportage over dit onderwerp. In onderstaande vlog, zie je alvast een preview.