Wat gaat het snelst: de BMX, de mountainbike of de baanfiets?

Wie is eigenlijk het snelst: de baanrenner, de BMX of de mountainbike? Het was een vraag die Jeffrey Hoogland (baanwielrennen), Justin Kimmann (BMX) en Jeroen van Eck (MTB) al langer bezighield.

Dus togen de drie renners met hun eigen wedstrijdfiets naar Park Vliegbasis Soesterberg om het antwoord te vinden. In races over verschillende afstanden, variërend van 25 tot 200 meter, namen ze de proef op de som. Bekijk hier de beelden van het resultaat!