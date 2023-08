‘Warren Barguil op de weg terug naar Team dsm-firmenich’

Rijdt Warren Barguil volgend jaar weer voor de ploeg van Iwan Spekenbrink? Volgens L’Équipe is die kans groot. De Franse sportkrant schrijft dat de Breton Arkéa-Samsic zal verlaten en ‘naar alle waarschijnlijkheid’ een contract tekent bij Team dsm-firmenich.

Barguil werd in 2013 prof bij Argos-Shimano, een van de voorgangers van Team dsm-firmenich. Hij bleef daarna tot en met 2017 bij de ploeg, die in die tijd de namen Giant-Shimano, Giant-Alpecin en Sunweb droeg. Vooral in zijn laatste jaar bij Iwan Spekenbrink was Barguil zeer succesvol: hij won toen twee etappes en de bolletjestrui in de Tour.

Conflict

Door een conflict met de teamleiding kwam er een einde aan de samenwerking. In de Vuelta a Espana van dat jaar werd hij na zeven ritten uit de wedstrijd gehaald. De Fransman was destijds niet bereid te knechten voor zijn kopman Wilco Kelderman. “Barguil heeft duidelijk gemaakt dat zijn koerswijze niet in overeenstemming was met de doelen van de ploeg. Hierdoor konden wij niet anders dan dit besluit te nemen”, liet de ploeg destijds weten.

Barguil reageerde teleurgestelde maar begripvol. “Het is teleurstellend om naar huis te moeten, maar dit is een besluit van het team en dat moet ik accepteren.”In 2018 vertrok hij naar Fortuneo-Samsic, dat vanaf 2019 Arkéa-Samsic heet.

De 31-jarige Fransman reed dit jaar zowel de Giro d’Italia als de Tour de France, maar wist geen ritten te winnen. Wel was hij veel in de aanval te zien en behaalde hij verschillende ereplaatsen. Zo werd Wawa nog zesde in de laatste bergrit van de Ronde van Frankrijk naar Le Markstein. In het voorjaar eindigde hij als tiende in de Waalse Pijl.