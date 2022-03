Warren Barguil: “Ik voelde dat het een goede dag was voor een ontsnapping”

Warren Barguil deed zichzelf in Tirreno-Adriatico zijn eerste WorldTour-overwinning sinds zijn twee etappezeges in de Tour de France van 2017 cadeau. In de vijfde rit naar Fermo was de voormalig Frans kampioen de beste van een omvangrijke kopgroep. Vanzelfsprekend was hij erg blij met zijn zege. “Mijn benen waren fucked, maar gelukkig haalde ik het.”

Barguil had vooraf zijn zinnen gezet op deze etappe, de ‘Rit van de Muren’, en was van plan mee te springen in de vlucht van de dag. “Het waren een goede koers en goede aankomst voor mij. Ik voelde bovendien dat het een goede dag was voor een ontsnapping”, vertelde de Franse klimmer na afloop in het flashinterview.

Hij was niet de enige pion van Arkéa Samsic in de kopgroep, want ook Clément Russo zat voorin. “We hadden een goede groep en het is altijd fijn als je nog een ploeggenoot in de kopgroep hebt. Clément is mijn kamergenoot en een vriend. Als hij zich helemaal voor jou wegcijfert, dan moet je iets terugdoen.”

Met nog twintig kilometer te rijden viel Barguil al een keer aan en hij kreeg toen Benjamin Thomas met zich mee. De meeste vluchters konden echter terugkeren. “Ik wachtte op een goed moment. Toen de snelheid zakte, ben ik gegaan. Uiteindelijk zag ik niemand meer. Mijn benen waren really fucked maar gelukkig haalde ik het.”