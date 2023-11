woensdag 15 november 2023 om 13:49

Stekker uit populaire streamingsdienst GCN+

Voor wielerliefhebbers die via GCN+ of de GCN App kijken naar de koers, is er slecht nieuws. Moederbedrijf Warner Bros. Discovery (WBD) zal de populaire streamingsdienst op 19 december sluiten.

Warner Bros. Discovery doet dit in het kader van ‘globale strategieën en het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid’ en zal zijn wielercontent weer volledig aanbieden via Eurosport, dat onderdeel is van hetzelfde moederbedrijf, en Discovery+.

“De reden dat deze apps verdwijnen is niet dat de twee platformen niet werkten of slecht scoorden”, benadrukt GCN in een statement. “De realiteit is dat het medialandschap veranderd is en daarom worden de streamingdiensten van WBD samengevoegd om alle inhoud op een plaats aan te bieden.”

Discovery+ of Eurosport

In het statement laat GCN daarom ook weten dat Europese abonnees van GCN+ de optie gaan krijgen om een abonnement af te sluiten bij Discovery+, Eurosport of Eurosport Extra. Daar blijven live-uitzendingen van wielrennen te zien. Voor kijkers van GCN+ buiten Europa is het nog onduidelijk welke kanalen beschikbaar worden.

GCN+ heeft zijn klanten woensdag op de hoogte gebracht van het slechte nieuws. Dit betekent dat de livestreams van wielerkoersen, diverse wielerdocumentaires en wekelijkse talkshows verdwijnen via de apps. De website en het populaire YouTube-kanaal (met meer dan drie miljoen abonnees) van GCN blijven wel gewoon bestaan.