zondag 18 februari 2024 om 13:51

Ward Huybs wint U23-editie X2O Brussel, Arthur Van Den Boer sterkste bij junioren

De belofteneditie van de X2O Trofee Brussel is een prooi voor Ward Huybs. De 21-jarige Belg van Baloise Trek Lions bleef in lastige omstandigheden zijn landgenoten Victor Van de Putte en Arne Baers voor. De zege bij de junioren mannen ging dan weer naar Arthur Van Den Boer.

De X2O Trofee van Brussel is van nature al een lastige cross, maar was dit jaar nog een tikkeltje zwaarder door de regenval van de voorbije dagen. De ondergrond lag er op sommige plekken behoorlijk vettig en zelfs modderig bij. Het bleek spek naar de bek van Ward Huybs.

De beloftevolle crosser, die nog een profcontract hoopt te bemachtigen, trok na een duel met Victor Van de Putte aan het langste eind. Arne Baers mocht als derde man mee het podium op, maar moest aan de finish toch bijna een minuut prijsgeven. Huybs was eerder dit seizoen ook al de sterkste in een andere X2O-manche, die in Koksijde.

Bij de junioren mannen was er ook een volledig Belgisch podium. De zege ging naar Arthur Van Den Boer. De 17-jarige Belgische juniorenkampioen boekte in Brussel zijn negende overwinning van het seizoen, voor Thorben Allaer en Tibo Vancompernolle.