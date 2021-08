Waerenskjold begint Tour de l’Avenir met proloogzege, Van Dijke derde

De winst in de proloog van de Tour de l’Avenir is gegaan naar topfavoriet Søren Wærenskjold. De Noor was na de individuele beproeving van vijf kilometer doorheen Charleville-Mézières de snelste, voor Johan Price-Pejtersen uit Denemarken. Twee Nederlanders, Mick van Dijke en Daan Hoole, eindigden op de derde en vierde plaats.

Wærenskjold ging als laatste van start en maakte de verwachtingen meer dan waar. De renner, die normaal gesproken uitkomt voor Uno-X, zette met 5.52 minuut de snelste tijd op de borden. Hij reed daarmee Price-Pejtersen uit de hot seat. Het verschil tussen de Noor en de Deen was over vijf kilometer 1,7 seconden.

Nederland moest genoegen nemen met de derde en de vierde plaats. Toekomstig Jumbo-Visma-renner Mick van Dijke strandde op 3,9 seconde van Wærenskjold, terwijl Daan Hoole (volgend jaar Trek-Segafredo) vierde werd op zes seconden achterstand. Met Casper van Uden op de negende plek eindigde nog een Nederlander in de top-10. De beste Belg in de uitslag was Arnaud De Lie op een twintigste plaats.

De eerste leiderstrui gaat dus naar Søren Wærenskjold. Hij gaat zaterdag als leider van start in de etappe naar Soissons.