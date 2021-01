Vuelta al Tachira: Campos herovert leiding na machtsontplooiing Atletico Venezuela

Óscar Sevilla is zijn leiderstrui in de Vuelta al Tachira kwijt. De ervaren Spanjaard bleek in de vijfde etappe naar Pregonero niet opgewassen tegen het koersgeweld van Atletico Venezuela, de ploeg van grote uitdager en titelverdediger Roniel Campos.

De 27-jarige Campos, eerder deze week al winnaar in Mérida en op La Grita, ging al erg vroeg in de aanval in de etappe naar Pregonero en kreeg onderweg steun van zijn ploeggenoten van Atletico Venezuela. Sevilla moest in de achtergrond het vuile werk zelf opknappen en verloor steeds meer terrein.

Aan de finish bleek het verschil tussen ritwinnaar Campos en Sevilla bijna vier minuten en dus moet de Spanjaard de leiderstrui inleveren. In het klassement heeft Campos nu een mooie voorsprong op zijn naaste belagers. De renners moeten echter nog wel drie etappes afwerken in de Vuelta al Tachira.

Vrijdag krijgen de renners nog maar eens een bergrit voorgeschoteld met finish in Casa del Padre na een beklimming van bijna achttien kilometer aan ruim 6%. Ook zaterdag is het weer klimmen geblazen op weg naar Cerro El Cristo en de slotetappe voert over geaccidenteerde wegen van en naar San Cristóbal.