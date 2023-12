donderdag 7 december 2023 om 10:11

‘Vuelta 2024 pakt uit met zware bergetappe in provincie Burgos’

De presentatie van de 79ste editie van de Vuelta a España zal plaatsvinden op dinsdag 19 december, maar er zijn al de nodige geruchten over het parcours. Diario de Burgos meldt vandaag dat de Vuelta-organisatie een zware bergrit (met meer dan 4.000 hoogtemeters) zal uittekenen in de noordelijke provincie Burgos.

Volgens de regionale krant zal de Ronde van Spanje volgend jaar in de tweede of derde week door de provincie Burgos trekken, voor een bijzonder zware bergrit met meer dan 4.000 hoogtemeters. De renners vertrekken vanuit Villarcayo en de finishstreep is getrokken op de flanken van de Picón Blanco. Deze beklimming is de laatste jaren uitgegroeid tot een populaire finishlocatie voor met name de Ronde van Burgos.

Twee jaar geleden, in de Vuelta a España van 2021, maakte de Picón Blanco ook al zijn opwachting in de Vuelta. De zege ging die dag naar Rein Taaramäe. De Est van Intermarché-Circus-Wanty bleek toen de sterkste renner uit een vroege vlucht. De Picón Blanco werd dat jaar al op dag drie beklommen, maar zal volgend jaar – als we Diario de Burgos mogen geloven – een nog crucialere rol spelen.

Bovenop deze beklimming staat overigens een verlaten militaire basis, die het kleine dorpje Espinosa de los Monteros lange tijd van groot belang maakte voor de provincie Burgos. De ruim 1000 jaar oude basis fungeerde als nachtelijke bewakingspost van het voormalig koninkrijk Castilië.

De Picón Blanco is net geen acht kilometer lang. Met een gemiddelde stijgingsgraad van 9,3% is het een pittige beklimming, zeker gezien het stijgingspercentage in de laatste 4,5 kilometer zelden onder de 10% komt.