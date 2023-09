vrijdag 15 september 2023 om 12:19

Vuelta 2023: Zieke Damien Touzé is de 28ste uitvaller in deze ronde

Damien Touzé gaat Madrid niet halen in deze Vuelta a España. De Fransman van AG2R Citroën is in aanloop naar de negentiende etappe naar Iscar ziek geworden en moet daardoor de koers verlaten.

Touzé stond na bijna drie weken koers op een 92ste plaats in het algemeen klassement, op ruim drie uur van rode trui Sepp Kuss. Zijn beste (individuele) rituitslag behaalde de 27-jarige Fransman in de elfde etappe naar La Laguna Negra. Touzé zat toen mee in de ontsnapping en werd uiteindelijk 24ste.

In totaal is Touzé nu de 28ste uitvaller van deze Vuelta a España.