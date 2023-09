zaterdag 9 september 2023 om 17:13

Vuelta 2023: Romain Bardet toont sportiviteit in finale Pyreneeën-rit

Romain Bardet heeft zich van zijn beste kant laten zien in de Vuelta. Terwijl de coureur van Team dsm-firmenich met Remco Evenepoel is verwikkeld in een strijd om de ritzege, geeft Bardet zijn concurrent in volle inspanning een fles water die hij van een toeschouwer heeft gekregen.

Evenepoel blijft zo in de laatste koersuren een stuk koeler. Dat is nodig ook, aangezien het zaterdag erg warm is in de Pyreneeën. De hele dag ligt de temperatuur rond de 30 graden Celsius en daarnaast is het zo goed als windstil, waardoor oververhitting op de loer ligt.