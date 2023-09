dinsdag 12 september 2023 om 09:47

Vuelta 2023: Remco Evenepoel verdiende meeste prijzengeld in eerste twee weken

Remco Evenepoel is de renner die in de eerste twee Vuelta-weken het meeste prijzengeld verdiende. In totaal staat de Belg van Soudal Quick-Step op 42.050 euro prijzengeld. Dat is iets meer dan vijfduizend euro meer dan nummer twee Kaden Groves (36.940 euro).

Evenepoel heeft zijn prijzengeld onder meer te danken aan zijn twee etappezeges, twee tweede plaatsen en drie dagen in de rode leiderstrui. Ook in de derde week blijft de Belg voorlopig verdienen, aangezien hij in het bezit is van de bergtrui.

Drie Jumbo-Visma-renners completeren overigens de top-5. Sepp Kuss verdiende tot dusver 24.925 euro, Jonas Vingegaard 21.135 euro en Primoz Roglic 19.470 euro.